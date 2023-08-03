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Запускать фейерверки запретили на четыре дня в Орловской области

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В Орловской области ввели запрет на использование и продажу пиротехники. Он действует с 3 по 6 августа включительно, в период, когда в регионе будут праздновать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мера связана с обеспечением безопасности.

В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится, что физическим и юридическим лицам запрещается использовать пиротехнические изделия, в том числе фейерверки, салюты и петарды. Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехники, уточняет InfoOrel.ru.

В рамках празднования юбилейной даты в Орловской области пройдет более 300 мероприятий, в том числе выставкм, концерты, фестивали и салют.

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