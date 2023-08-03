Запускать фейерверки запретили на четыре дня в Орловской области
В Орловской области ввели запрет на использование и продажу пиротехники. Он действует с 3 по 6 августа включительно, в период, когда в регионе будут праздновать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мера связана с обеспечением безопасности.
В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится, что физическим и юридическим лицам запрещается использовать пиротехнические изделия, в том числе фейерверки, салюты и петарды. Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехники, уточняет InfoOrel.ru.
В рамках празднования юбилейной даты в Орловской области пройдет более 300 мероприятий, в том числе выставкм, концерты, фестивали и салют.