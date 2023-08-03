Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы
В Москве в ближайшие часы и до 21:00 прогнозируются кратковременные дожди с грозой. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил комплекс городского хозяйства города в своем Telegram-канале.
При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что 5 и 6 августа в Центральной России ожидается теплая облачная погода. Он добавил, что в субботу, 5 августа, в Москве ожидается облачная погода при среднесуточной температуре +29 градусов.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в 10 регионах РФ избыток осадков в августе. По его словам, дожди ждут, в частности, жителей Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областей.