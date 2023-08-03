Как подготовить первоклассника к школе. Инфографика

Скоро 1 сентября, а это значит, что пора собирать ребенка в школу. Особенно этот вопрос актуален для родителей первоклашек. Важно, чтобы День знаний стал для них действительно праздником и остался в памяти надолго.

В данном случае речь идет не только о покупке рюкзака, пенала, тетрадок и ручек. В первую очередь задача родителей подготовить ребенка к учебе психологически. В школе его ждут новые люди, новые коммуникации и условия. Это всегда стресс. Психологи советуют прежде всего задать будущему первокласснику вопрос: хочет ли он идти в школу? Таким образом можно узнать о его страхах и опасениях и попытаться помочь.

Пока есть время, также необходимо восполнить недостающие навыки и знания, которые понадобятся в первый год обучения. К 1-му классу ребенок уже должен уметь:

читать;

считать;

сравнивать геометрические фигуры;

находить сходства и различия между предметами;

знать времена года, месяцы, недели.

К важным навыкам относится умение правильно держать ручку, способность провести прямую линию и написать простое предложение печатными буквами.

Перед походом в школу ребенок должен хорошо знать, где он живет, как его зовут, полные имена своих родителей и их контактные данные. Всё это пригодится, если вдруг возникнут экстренные ситуации. Поэтому наличие подобных знаний лучше проконтролировать до начала учебы.