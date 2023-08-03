Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Общество
Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению объектов в новых регионах РФ
Экономика
Цены на нефть начали расти после решения КСА продлить сокращение добычи
Политика
В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Экономика
Эксперты не исключили укрепления рубля в августе
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
Авто
УАЗ возобновит выпуск экспедиционных авто в 2024 году
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Авто
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку

Для чего нужна справка об отсутствии судимости и как ее получить в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде компаний при трудоустройстве, например, на должность аудитора, воспитателя или бухгалтера кандидата проверит внутренняя служба безопасности. Иногда от него могут потребовать справку об отсутствии судимости. Для чего она нужна и как ее получить в 2023 году, рассказывают «Известия».

Зачем нужна справка об отсутствии судимости в 2023 году

Прежде чем утвердить кандидата на должность, работодатели часто хотят убедиться, что он не имел проблем с законом и ему можно доверить определенную работу.

Кроме того, согласно закону, к выполнению ряда задач не допускаются лица с судимостью, а также подвергающиеся уголовному преследованию. К этому перечню относятся должности судей, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

Чтобы подтвердить отсутствие судимости, потребуется справка установленной формы. В ней содержится информация о том, судили ли гражданина раньше, было ли на него заведено дело по уголовной статье. А еще — что именно стало итогом такого преследования.

Где требуют справку об отсутствии судимости в 2023 году

В некоторых сферах справку об отсутствии судимости должны запрашивать у всех. Так, ее обязательно потребуют при трудоустройстве в школу или дошкольное учреждение, так как там должны удостовериться, что кандидат не представляет опасности для детей.

Удачные кадры: эксперты оценили важность переподготовки для сотрудников
Как быстро устаревают технологии и какие направления обучения сейчас наиболее популярны

Без справки нельзя стать попечителем или опекуном. К этой категории граждан предъявляется целый список требований, в том числе отсутствие судимости.

Документ также часто запрашивают в крупных компаниях. В основном это касается главных бухгалтеров, банковских работников, руководителей структурных подразделений и других сотрудников, которые отвечают за финансы и безопасность.

В то же время если сфера деятельности не подразумевает предоставления справки, то работодатель не вправе ее требовать или отказывать в трудоустройстве. При этом в силовых структурах, таких как МВД, документ вряд ли будут запрашивать, так как могут самостоятельно получить все данные.

Какие документы нужны для справки о несудимости в 2023 году

Для оформления справки нужны заявление, паспорт и его копия. Если справку получает не сам заявитель, а его доверенное лицо, то нужна доверенность на получение документа. От опекунов еще потребуется копия документа, подтверждающего родство, например свидетельство о рождении.

Чтобы оформить справку иностранцам, понадобятся национальный паспорт, разрешение на временное проживание или вид на жительство и их копии. Для всех документов, составленных на иностранном языке, нужно сделать перевод на русский и заверить у нотариуса.

Этот список — исчерпывающий. Требовать какие-либо другие документы от вас не могут.

Запрещенный прием: что не могут требовать при приеме на работу
Эксперты рассказали, какие бумаги необходимы при трудоустройстве, а какие предоставлять необязательно.

Где оформить справку об отсутствии судимости в 2023 году

В отличие от других документов справку об отсутствии судимости выдает только МВД. В ведомство можно обратиться напрямую, уточнив даты и время приема по телефону.

Документы можно подать через МФЦ. В этом случае запрос всё равно окажется в МВД. Однако самый простой и быстрый способ — оформить справку через портал «Госуслуги». Она придет в электронном виде и будет действительна наравне с бумажной.

Справка выдается бесплатно в течение 30 дней после подачи заявления. Госпошлины для нее не предусмотрено.

Когда могут отказать в выдаче справки о несудимости в 2023 году

Поводов для отказа в выдаче справки может быть несколько. Основной — не полностью или неправильно заполненное заявление. Среди других причин — недостоверная информация, отсутствие перевода документов на русский язык (для иностранных граждан), не приложены электронные копии документов (при оформлении через «Госуслуги»).

Если все условия соблюдены, то никаких проблем быть не должно. При предоставлении справки в пределах России никакого дополнительного заверения не потребуется. Ее можно смело нести работодателю.

Ранее «Известия» писали, что МВД усилило защиту справок о судимости от подделок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023