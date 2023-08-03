Для чего нужна справка об отсутствии судимости и как ее получить в 2023 году

В ряде компаний при трудоустройстве, например, на должность аудитора, воспитателя или бухгалтера кандидата проверит внутренняя служба безопасности. Иногда от него могут потребовать справку об отсутствии судимости. Для чего она нужна и как ее получить в 2023 году, рассказывают «Известия».

Зачем нужна справка об отсутствии судимости в 2023 году

Прежде чем утвердить кандидата на должность, работодатели часто хотят убедиться, что он не имел проблем с законом и ему можно доверить определенную работу.

Кроме того, согласно закону, к выполнению ряда задач не допускаются лица с судимостью, а также подвергающиеся уголовному преследованию. К этому перечню относятся должности судей, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

Чтобы подтвердить отсутствие судимости, потребуется справка установленной формы. В ней содержится информация о том, судили ли гражданина раньше, было ли на него заведено дело по уголовной статье. А еще — что именно стало итогом такого преследования.

Где требуют справку об отсутствии судимости в 2023 году

В некоторых сферах справку об отсутствии судимости должны запрашивать у всех. Так, ее обязательно потребуют при трудоустройстве в школу или дошкольное учреждение, так как там должны удостовериться, что кандидат не представляет опасности для детей.

Без справки нельзя стать попечителем или опекуном. К этой категории граждан предъявляется целый список требований, в том числе отсутствие судимости.

Документ также часто запрашивают в крупных компаниях. В основном это касается главных бухгалтеров, банковских работников, руководителей структурных подразделений и других сотрудников, которые отвечают за финансы и безопасность.

В то же время если сфера деятельности не подразумевает предоставления справки, то работодатель не вправе ее требовать или отказывать в трудоустройстве. При этом в силовых структурах, таких как МВД, документ вряд ли будут запрашивать, так как могут самостоятельно получить все данные.

Какие документы нужны для справки о несудимости в 2023 году

Для оформления справки нужны заявление, паспорт и его копия. Если справку получает не сам заявитель, а его доверенное лицо, то нужна доверенность на получение документа. От опекунов еще потребуется копия документа, подтверждающего родство, например свидетельство о рождении.

Чтобы оформить справку иностранцам, понадобятся национальный паспорт, разрешение на временное проживание или вид на жительство и их копии. Для всех документов, составленных на иностранном языке, нужно сделать перевод на русский и заверить у нотариуса.

Этот список — исчерпывающий. Требовать какие-либо другие документы от вас не могут.

Где оформить справку об отсутствии судимости в 2023 году

В отличие от других документов справку об отсутствии судимости выдает только МВД. В ведомство можно обратиться напрямую, уточнив даты и время приема по телефону.

Документы можно подать через МФЦ. В этом случае запрос всё равно окажется в МВД. Однако самый простой и быстрый способ — оформить справку через портал «Госуслуги». Она придет в электронном виде и будет действительна наравне с бумажной.

Справка выдается бесплатно в течение 30 дней после подачи заявления. Госпошлины для нее не предусмотрено.

Когда могут отказать в выдаче справки о несудимости в 2023 году

Поводов для отказа в выдаче справки может быть несколько. Основной — не полностью или неправильно заполненное заявление. Среди других причин — недостоверная информация, отсутствие перевода документов на русский язык (для иностранных граждан), не приложены электронные копии документов (при оформлении через «Госуслуги»).

Если все условия соблюдены, то никаких проблем быть не должно. При предоставлении справки в пределах России никакого дополнительного заверения не потребуется. Ее можно смело нести работодателю.

Ранее «Известия» писали, что МВД усилило защиту справок о судимости от подделок.