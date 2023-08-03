На Западе испугались сближения Нигера и России из-за запасов урана

Новый повод для тревоги появился у западных стран из-за государственного переворота в Нигере. Запад считает, что это послужит катализатором развития отношений России и Нигера, что увеличит зависимость мира от России. Об этом 3 августа пишет Bloomberg.



«Если Нигер попадет на российскую орбиту, мир будет еще больше зависеть от Москвы по вопросам атомной энергетики», — считает издание.



Дело в том, что в Нигере большие запасы урана. Он был обнаружен в стране в 50-х годах, и с тех пор французские компании активно развивают месторождения, сделав Нигер крупнейшим производителем урана в мире. На 2022 год Нигер поставлял четверть общемировых запасов сырья в ЕС. Однако государственный переворот создает большую угрозу поставкам минерала.



В столице Нигера толпы протестующих держали в руках российские флаги и осуждали Францию за ее «империализм». Bloomberg пишет, что антифранцузский и американский настрой распространился не только в Нигере, но и в целом по всему Сахелю: с 2020 года произошла волна переворотов в таких странах, как Чад, Мали, Судан и другие.



В число ведущих мировых производителей урана также входят Казахстан и Узбекистан, вместе они добывают 50% общемировых запасов сырья. Если к этим странам добавить Нигер и Россию, то доля увеличится до более 60%, что создаст прямую зависимость всего мира от России.



Россия является 6-м производителем урана в мире, однако настоящее преимущество страны заключается в переработке материала, а именно в преобразовании минерала в пригодный для атомных энергостанций вид. По данным Всемирной ядерной организации, на Россию приходится 45% мирового рынка переработанного урана. Треть сырья была поставлена США: американские энергетические компании активно используют российский уран.

Общемировая потребность в уране обусловлена тем, что он является важнейшим элементом в области атомной энергетики. Благодарю данному сырью в мире возможно производство безуглеродной энергии — надежды человечества, в связи с уменьшением запасов нефти и угля.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.