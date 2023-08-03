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Прохождение новой игры Assassin’s Creed Jade слили в Сеть
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Прохождение новой игры Assassin’s Creed Jade слили в Сеть

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Фото: Assassin’s Creed
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Закрытое тестирование бета-версии новой мобильной игры Assassin’s Creed Jade началось в четверг, 3 августа, однако в этот же день в Сеть успели утечь кадры прохождения.

Так, видео с геймплеем появились на Reddit и YouTube. Сами разработчики игры говорили, что действие будет разворачиваться во времена одной из первых объединенных империй в Китае.

На кадрах можно увидеть не только сражения с разными противниками, но и элементы паркура и стелса — классические особенности геймплея франшизы. Помимо этого, осталось традиционное улучшение оружия главного героя.

Перемещаться по миру игрок может не только пешком, но и на лошади. Остались неизменными и задания, и сбор лута (внутриигровых ценностей).

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Кроме того, на 12 октября 2023 года запланирован выход новой игры Assassin's Creed Mirage. Она будет доступна на платформах PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna и персональных компьютерах. Действие развернется в средневековом Багдаде за несколько десятков лет до событий Assassin’s Creed Valhalla.

До этого, 1 мая, в Сеть слили новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom эксклюзивно для Nintendo Switch, выпуск которой планировался на 12-е число того месяца. Тогда «Известия» протестировали пиратскую версию и выяснили, что она страдала от плохой оптимизации (периодически частота кадров падает до 15–20 кадров в секунду).

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