Расходы Киева на содержание и обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 2 трлн гривен ($54,2 млрд) в год, заявил в четверг, 3 августа, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что данная сумма превышает доходную часть бюджета страны мирного времени, которая составляла 1,3 трлн гривен. В настоящий момент Украина функционирует за счет финансовой поддержки своих партнеров, грантов и кредитов, добавил Шмыгаль.

«Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год <специальной военной операции> потеряли 29,5% нашего ВВП», — цитирует «Укринформ» заявление премьер-министра Украины.

По его словам, падение экономики Украины оказалось не таким сильным, каким его прогнозировали ранее.

31 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что дефицит госбюджета страны составляет 26% ВВП. Он уточнил, что Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи, которая в 2022 году составила более $32 млрд.

30 июля стало известно, что с начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. При этом отмечалось, что госбюджет страны на этот год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

22 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву требуется дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.