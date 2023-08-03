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Премьер-министр Украины рассказал о стоимости содержания ВСУ

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев тратит $54,2 млрд в год на содержание ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Расходы Киева на содержание и обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 2 трлн гривен ($54,2 млрд) в год, заявил в четверг, 3 августа, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что данная сумма превышает доходную часть бюджета страны мирного времени, которая составляла 1,3 трлн гривен. В настоящий момент Украина функционирует за счет финансовой поддержки своих партнеров, грантов и кредитов, добавил Шмыгаль.

«Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год <специальной военной операции> потеряли 29,5% нашего ВВП», — цитирует «Укринформ» заявление премьер-министра Украины.

По его словам, падение экономики Украины оказалось не таким сильным, каким его прогнозировали ранее.

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31 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что дефицит госбюджета страны составляет 26% ВВП. Он уточнил, что Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи, которая в 2022 году составила более $32 млрд.

30 июля стало известно, что с начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. При этом отмечалось, что госбюджет страны на этот год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

22 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву требуется дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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