Правила ухода за сиротами определили в Петербурге

В Санкт-Петербурге разработали правила по уходу за детьми-сиротами в стационарах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В администрации Петербурга телеканалу «78» уточнили, что документ обеспечит соблюдение требований законодательства по уходу за сиротами и оставшимися без попечения родителей детьми, находящимися в стационарных медицинских организациях.

Так, по мнению властей, детей-сирот в медучреждениях необходимо круглосуточно сопровождать. Это обеспечит их оптимальное физическое и нервно-психическое развитие, позволит социально адаптироваться.

Ранее, 28 июля, сообщалось о вступлении в силу закона, разрешающего студентам последних курсов педагогических колледжей официально работать в детсадах и начальных классах школы. При этом в дошкольных учреждениях работать смогут только совершеннолетние студенты.