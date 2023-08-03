В США китайских хакеров заподозрили в кибератаке

В США расследуют взлом электронной почты госструктур. В причастности к кибератаке подозревают китайских хакеров, передает телеканал «Известия». Был получен доступ к переписке 20 американских организаций. Взлом затронул почту Госдепа и министерства торговли. Расследованием займется комитет палаты представителей США.

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