Юрист объяснила законопроект о расширении использования эскроу-счетов

Минстрой РФ предлагает распространить ранее установленный порядок ведения долевого строительства многоэтажных домов с привлечением денежных средств граждан-дольщиков на возведение индивидуальных жилых домов, объяснила юрист Наталья Левушкина, комментируя законопроект ведомства. Как она рассказала «Известиям» 3 августа, новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) позволит обезопасить средства заказчика.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Министерство строительства подготовило проект закона о привлечении средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета.

Цель законопроекта — урегулировать отношения, связанные с привлечением подрядчиками денежных средств граждан для строительства индивидуальных жилых домов, обратила внимание Левушкина.

«Проектом определяются особенности заключения и исполнения договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома с осуществлением расчетов с использованием счетов эскроу. Устанавливается порядок открытия, ведения и закрытия таких счетов», — отметила она.

Как объяснила эксперт, эскроу-счет — специальный банковский счет, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства. Ни покупатель жилья, ни застройщик не могут использовать их до передачи готового жилья или расторжения договора долевого участия. При этом строительные работы проводятся на собственные средства застройщика или кредитные средства, полученные в банке.

«Т.е. законодатель планирует распространить ранее установленный порядок ведения долевого строительства многоэтажных домов с привлечением денежных средств граждан-дольщиков, на строительство индивидуальных жилых домов. <…> Закон будет предоставлять право подрядчику привлекать денежные средства граждан для строительства индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих заказчику на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования по договору строительного подряда при осуществлении расчетов с использованием счетов эскроу, в порядке, предусмотренном данным законом», — сказала Левушкина.

Кроме того, она уточнила, что документ вводит обязательные требования ‎к подрядчику и требование о необходимости раскрытия информации ‎о подрядчике и возведении объектов ИЖС. Также законопроектом определяются особенности передачи подрядчиком заказчику готового жилья с учетом гарантий качества, предусмотренных договором подряда.

В рамках нового механизма подрядчик выполняет работы по договору подряда, заключенному с гражданином, при этом средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства.

«Новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства позволит обезопасить средства заказчика — физического лица по аналогии с тем, как это реализовано при приобретении строящейся квартиры», — подчеркнула Левушкина.

Для защиты прав заказчика вводятся обязательные требования к подрядчику, определяются особенности передачи готовой недвижимости с учетом гарантий качества, предусмотренных договором подряда.

«В законопроекте подробно расписан порядок передачи построенного индивидуального жилого дома заказчику и срок такой передачи. При передаче индивидуального жилого дома подрядчик обязан передать заказчику инструкцию по эксплуатации индивидуального жилого дома, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях его эффективного и безопасного использования, сроке службы индивидуального жилого дома и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий», — добавила Левушкина.

Ранее, 30 июня, в Минстрое рассказали «Известиям», что ведется проработка механизма, в рамках которого физлица смогут открывать эскроу-счета под строительство частных домов по одобренному банком проекту.