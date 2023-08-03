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Генпрокуратура проверит использование бюджетных средств на развитие IT-отрасли

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий (IT). Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ходе проверок будет дана оценка полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по ускоренному развитию отрасли IT. Также будет проанализирована обоснованность получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами.

Прокуроры также проверят своевременность модернизации ведомственных информационных систем для оказания социально значимых услуг в электронном виде. Также оценят готовность к переводу систем в единый электронный сервис.

Как отмечается в сообщении, особое внимание обратят и на предоставление мер государственной поддержки для разработки российских программ с целью развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

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17 июля Минцифры сообщало о приостановке выдач новых грантов в сфере IT до 1 сентября. Ведомство планирует обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, которые оценивают поступающие заявки.

12 июля стало известно, что замглавы Минцифры Максим Паршин, курировавший в том числе вопросы грантовой поддержки IT-компаний, был отправлен под домашний арест до 12 сентября. По данным суда, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Позже Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и отправил чиновника в СИЗО.

Максимальная ответственность предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с лишением занимать определенные должности на срок до 15 лет.

21 июля Паршин был уволен с поста заместителя главы Минцифры. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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