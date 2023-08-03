Полигон для испытаний оборудования построят в Петербурге

В Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России построят полигоны для испытаний оборудования для производства электроники. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

Появление подобных полигонов должно на 1 год ускорить начало серийного выпуска установок и усилить подготовку специалистов по электронному машиностроению.

На таких площадках планируется проводить испытания фотолитографических установок, анализаторов цепей, степперов и другого оборудования. Стоимость строительства одного полигона, по предварительным расчетам, составит от 4,2 млрд до 5,6 млрд рублей, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что комиссия по генеральному плану Петербурга отказала РПЦ в изменении зонирования земельных участков, необходимом для строительства нескольких церквей.