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Более 2 млн т зерна намолотили сельхозпроизводители в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму сельхозпроизводители намолотили более 2 млн т зерна. Уборочная кампания почти завершена, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», аграриям остается обработать около 200 га посевных земель. По объему урожая лидируют Красногвардейский, Ленинский и Джанкойский районы.

В середине июля сообщалось, что сельхозпроизводители Крыма собрали 1 млн т зерна и зернобобовых, хотя они обмолотили только половину засеянных площадей.

Агентство напоминает, что в 2022 году сельхозпроизводители Крыма собрали рекордный урожай. Они намолотили более 2,1 млн т зерна. В 2021 году показатель был значительно ниже — 1,5 млн т зерна.

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