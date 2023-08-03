Обрушилась кровля горящего завода аккумуляторов в Подмосковье

Кровля горящего цеха завода по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном селе Ачкасово. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На видео «Известий», снятом с высоты птичьего полета, видно, что над зданием не прекращают подниматься клубы белого дыма.

Ранее в этот день сообщалось, что рядом с Воскресенском произошло возгорание в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. О пострадавших информация не поступала.