Ядерный гриб наблюдали жители Казани

Громадное грибовидное облако напугало жителей Казани. Люди выкладывали в Сеть кадры необычного явления, сообщает телеканал «Известия». Эксперты поспешили успокоить: это обычное кучево-дождевое облако, которое еще называют «наковальня». Эффект образовывается на высоте 12 км от земли, на границе со стратосферой. Дойдя до тропопаузы, облако прекращает рост и из-за сильных ветров начинает расплываться, образуя форму наковальни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.