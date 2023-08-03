Пятилетний ребенок погиб в ДТП по вине нетрезвой матери в Якутии

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погиб пятилетний ребенок. Авария случилась 2 августа на федеральной трассе «Вилюй».

Как пишет ИА SakhaNews, за рулем автомобиля Toyota Ipsum без государственных регистрационных знаков находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. У нее не было прав на управление транспортным средством.

Автомобиль следовал от паромной переправы к селу Хоро. На заднем сиденье находился пятилетний ребенок. Женщина нарушила правила движения, не справилась с управлением, машина опрокинулась в кювет, мальчик погиб на месте.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий. Обстоятельства происшествия устанавливаются, дополняет ИА YakutiaMedia.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что в Хабаровске водитель иномарки задавил годовалую девочку. Совершая маневр, он не увидел ребенка на придомовой территории и допустил наезд на него. В результате ДТП девочка погибла.