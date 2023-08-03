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Комплексное развитие территорий Дальнего Востока обсудят на ВЭФ-2023

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Фото: vk.com/forumvostok
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Подходы девелоперов к строительству на Дальнем Востоке, комплексное и инфраструктурное развитие территорий, а также аспекты финансирования жилищного строительства и формирования мастер-планов городов станут основными темами обсуждения в ходе мероприятий международной дискуссионной платформы Urban Hub на VIII Восточном экономическом форуме. Организатор ВЭФ-2023 — фонд «Росконгресс».

Стратегическая сессия по разработке деловой программы Urban Hub на Восточном экономическом форуме с целью определения приоритетных вопросов развития городской среды, городской экономики и девелопмента в городах Дальнего Востока состоялась в Москве. Участниками сессии стали представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ДОМ.РФ, ГК «Самолет», ФСК «Регион», ГК «Родина», Master’s Plan, Московского урбанистического форума, Citymakers.

В ходе сессии обсуждались концепция деловой программы, форматы мероприятий, а также приглашение международных экспертов на события Urban Hub. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина, итогом работы Urban Hub на ВЭФ станет подготовка протокола ведомства с конкретными поручениями по развитию инфраструктуры, ЖКХ и девелопмента на Дальнем Востоке.

Программа Urban Hub на ВЭФ-2023 будет включать проведение панельной сессии, в ходе которой участники сформулируют основные вызовы, стоящие перед строительной отраслью, а также пяти дискуссий по ключевым сферам отрасли. Также участники обсудят влияние качества жилья на вопросы демографии и привлечения граждан на Дальний Восток, увеличение вовлеченности жителей в мастер-планирование, реализацию программ льготной ипотеки и модернизацию ЖКХ.

Urban Hub — новый проект фонда «Росконгресс», международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах целей устойчивого развития (ЦУР) и новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Восточный экономический форум пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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