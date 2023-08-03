Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, об этом говорится 3 августа на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Новые рестрикции помогут обеспечить невозможность обхода антироссийских санкций через Белоруссию, отмечается в сообщении.

«Санкции запрещают экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию страны», — отметили в ЕК.

Также запрещается экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, используемых в авиации и космической отрасли.

Ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке.

Ранее, 26 июля, комитет постоянных представителей при Евросоюзе (Coreper) согласовал ужесточение санкций против Минска. Отмечалось, что послы стран ЕС не смогли внести ограничения на белорусские удобрения.

В июне президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

До этого, 19 декабря 2022 года, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии, если правительство страны продолжит укреплять сотрудничество с Россией.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля.