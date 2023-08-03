Дорогу к больнице № 8 отремонтируют в Обнинске

В Обнинске (Калужская область) отремонтируют дорогу к клинической больнице № 8. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о проезде от проспекта Ленина до приемного покоя и далее по Пионерскому проезду. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 465 м.

Как уточняет газета «Весть», рабочие уже сняли дорожное покрытие и сейчас демонтируют бортовой камень. Завершить ремонт в случае благоприятных погодных условий планируется к 23 августа.

Дорогу приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».