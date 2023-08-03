Жительница Саратова отдала мошенникам 720 тыс. рублей

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 43-летней жительницы Балашова (Саратовская область). Потерпевшая лишилась 720 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступали звонки от «сотрудников банка». Они запугали женщину, что на ее имя якобы оформлен кредит. Чтобы избежать несанкционированной операции, потерпевшей предложили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Женщина выполнила все инструкции и перевела средства на посторонний счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Самаре жертвой мошенничества стал мужчина 1986 года рождения. Инженеру предложили дополнительный заработок на биржевой платформе. Потерпевший «инвестировал» более 4,5 млн рублей.