Дело возбудили после смерти доставленной из приамурского лагеря девочки

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки, которую госпитализировали из оздоровительного лагеря «Строитель» в Благовещенском муниципальном округе. Ребенок скончался в областной детской клинической больнице.

Девочка умерла 1 августа, несмотря на оказанную ей помощь. Амурская служба новостей приводит слова министра физкультуры и спорта региона Дмитрия Кутеки о том, что нарушений в работе лагеря не выявлено.

Инцидент произошел 1 августа. Девочка умерла при странных обстоятельствах. По словам окружающих, она резко изменилась в поведении, никому не разрешала до себя дотрагиваться.

Причины смерти ребенка пока не установлены. Не исключено, что у девочки было инфекционное поражение центральной нервной системы, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на экспертов. Высказывалось мнение, что она отравилась неизвестным веществом.