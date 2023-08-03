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Санитарные нарушения обнаружены в 72% школьных столовых в Липецкой области

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество организации питания для школьников в Липецкой области. Санитарные нарушения выявлены в 72% столовых и у 60% поставщиков.

По данным GOROD48, было отобрано 396 проб пищевых продуктов и более 1,6 тыс. проб готовых блюд. Две пробы продуктов не соответствовали нормативам, продукты сняты с реализации. Среди готовых блюд 1,7% проб не соответствовало нормативам по микробиологическим показателям. Еще в 2,4% проб выявлено отклонение от заявленной калорийности.

В столовых и у поставщиков обнаружены нарушения требований к содержанию помещений, посуды и инвентаря, пишет LipetskMedia. Роспотребнадзор вынес 324 постановления об административном наказании.

Ведомство считает необходимым создание сырьевой базовой столовой, которая позволит исключить первичную обработку продуктов в школьных пищеблоках.

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