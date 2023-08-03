Количество грузовых автомобилей в России приблизилось к 4 млн

По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 3,9 млн грузовых автомобилей, 65% (2,5 млн машин) из которых выпущены отечественными производителями. Об этом сообщают эксперты маркетингового агентства НАПИ.

На втором месте по распространенности находятся грузовики белорусского производства: их доля составляет 8% от общего количества. На третьем ― шведские грузовые авто (5,8%). Также в топ-5 вошли автомобили, произведенные в Германии и Японии ― 5,4 и 4,2% соответственно.

Тем временем доля китайских грузовиков остается незначительной ― всего 3,9% от общего числа. По данным аналитиков, самые популярные китайские бренды в российском парке грузовой техники ― это Shacman, Howo, FAW, Foton и Sitrak.

Ранее, 18 июля, стало известно, что более 90% продаваемых в России легких коммерческих авто (LCV) принадлежат отечественным брендам.

Так, в период с 10 по 16 июля этого года 91,2% проданных авто сегмента LCV был выпущен российскими производителями под собственными брендами. На долю корейских автобрендов за этот же период пришлось 3,2% от общего числа, немецких марок ― 2,7%, китайских ― 1,1%, а у производителей из других стран эти показатели не превысили 1%.