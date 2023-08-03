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Можно ли курить на балконах и у подъезда — что говорит закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Курение на балконе часто становится камнем преткновения и причиной споров между соседями. Этот правовой вопрос регулируют разные нормативные акты, и порой сложно разобраться, как удовлетворить собственные потребности и не создать неудобства соседям. В каких случаях можно и нельзя курить на балконе и правомерно ли обращаться в суд из-за курящего соседа — читайте в материале «Известий.

Можно ли курить на балконе в собственной квартире в 2023 году

Закон запрещает курить в общественных местах, но балкон или лоджия — это частная собственность. Поэтому, если балкон не является общим для нескольких квартир, прямых ограничений нет.

Однако с 2019 года в России действуют правила противопожарного режима, которые запрещают использование на балконе или лоджии источников открытого огня, к которым относятся и сигареты наряду со спичками, свечами, зажигалками.

Что грозит за курение на балконе в 2023 году

Таким образом, курение на балконе могут признать административным правонарушением. Возникший на балконе по вине курильщика пожар может обернуться и уголовной ответственностью.

Можно ли подать в суд на курящего соседа в 2023 году

Для того, чтобы суд признал курение на балконе правонарушением, у этого поступка должны быть доказанные последствия. Штраф будет назначен в двух случаях:

  • если был доказан вред курения для здоровья соседей — штраф составит от 500 до 3 тыс. рублей;
  • если курение привело к возгоранию — взыскание составит 5 тыс. рублей.
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Об уголовной ответственности речь идет в том случае, если возгорание привело к уничтожению балкона и/или жилых помещений в доме, а также ущерба для здоровья.

В беседе с «Известиями» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов указал, что установить факт причинения вреда здоровью соседей будет очень трудно. По его словам, для этого нужно, чтобы было доказано проникновение табачного дыма в соседнее жилище и зафиксирован источник попадания.

Можно ли курить в подъезде в 2023 году

В подъезде, лифте и других местах общего пользования жильцов курение запрещено. Штраф за такие противоправные действия может составить от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Еще больше размер взыскания становится при курении на детских площадок — нарушитель заплатит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Можно ли курить у подъезда в 2023 году

Поскольку территория у подъезда считается прилегающей, а не общедомовой, штрафов за курение там не предусмотрено. Взыскание может быть назначено лишь в том случае, если одному из жильцов удастся доказать факт попадания табачного дыма в его квартиру. Лучшим выходом будет согласовать на общедомовом собрании специальные места для курения.

Как избежать штрафа за курение на своем балконе в 2023 году

Если курение становится причиной споров с соседями, лучшим вариантом будет найти компромисс и оговорить с ними места, где табачный дым не будет никого беспокоить.

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В мае председатель Союза дачников Никита Чаплин в беседе с «Известиями» назвал действия, которые могут привести к штрафу, даже если гражданин не покидает собственную квартиру. Эксперт уточнил, какие размеры штрафов установлены за разные виды нарушений и как их избежать.

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