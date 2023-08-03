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Владелицу живших в гараже сервалов оштрафовали в Краснодаре

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В Краснодаре суд оштрафовал владелицу сервалов или кустарниковых кошек, которые жили в гаражном боксе. Мировой судья рассматривал дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Жители одного из районов города рассказали ИА KrasnodarMedia, что в металлическом гараже, расположенном рядом с жилыми домами, возможно, с зимы держали двух сервалов.

В суде выяснилось, что жительница Ростовской области, временно проживающая в Краснодаре, в феврале 2023 года купила через интернет двух диких сервалов. Она поместила животных в арендованный бокс, пространство которого не соответствовало условиям содержания диких кошек. Документов на животных у нее не было.

Сама хозяйка сервалов рассказала, что купила их за 100 тыс. рублей для личных нужд, а в гараже держала потому, что вольер для них был еще не готов.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 4 тыс. рублей с конфискацией животных. Сейчас сервалы находятся в «Сафари Парке».

Агентство поясняет, что дикие сервалы занесены в Красную книгу со статусом «вид, находящийся под угрозой». Таким образом, эти животные охраняются международными договорами РФ.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что сотрудника аэропорта в Южно-Сахалинске оштрафовали из-за проникновения лисы на взлетно-посадочную полосу. По причине появления внезапного гостя пассажирское судно, совершавшее рейс Хабаровск – Южно-Сахалинск, было вынуждено уйти на второй круг, а самолет, следовавший по рейсу Южно-Сахалинск – Новосибирск, — прервать взлет и вернуться на стоянку.

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