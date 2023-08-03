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В саундтрек Atomic Heart вошел ремикс песни «Прекрасное далеко»

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Фото: Mundfish
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Ремикс песни «Прекрасное далеко» вошел в третью часть саундтрека игры Atomic Heart. Об этом 3 августа сообщила группа игры во «ВКонтакте».

Трек записали группа Particles и певица кошечка. Он открывает сборник из 19 песен, который длится 1 час 11 минут, отмечает «Газета.Ru».

«Прекрасное далеко» была написана композитором Евгением Крылатовым и поэтом Юрием Энтиным. Впервые она прозвучала в фильме «Гостья из будущего» 1985 года.

Авторами других композиций стали исполнители Boogrov, Zoanoid, ScaryON и Atlaxsys.

Саундтрек вышел на следующий день после релиза «Инстинкта истребления», который стал первым из четырех сюжетных дополнений.

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Ранее, 1 июня, вышла книга «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» по одноименной компьютерной игре. Она выпущена тиражом 15 тыс. экземпляров. Роман насчитывает почти 500 страниц и разделен на множество небольших главок.

21 февраля шутер от первого лица Atomic Heart возглавил рейтинг продаж на платформе Steam. Игра обошла лидировавшие раньше Counter-Strike: Global Offensive и Hogwarts Legacy.

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