В саундтрек Atomic Heart вошел ремикс песни «Прекрасное далеко»

Ремикс песни «Прекрасное далеко» вошел в третью часть саундтрека игры Atomic Heart. Об этом 3 августа сообщила группа игры во «ВКонтакте».

Трек записали группа Particles и певица кошечка. Он открывает сборник из 19 песен, который длится 1 час 11 минут, отмечает «Газета.Ru».

«Прекрасное далеко» была написана композитором Евгением Крылатовым и поэтом Юрием Энтиным. Впервые она прозвучала в фильме «Гостья из будущего» 1985 года.

Авторами других композиций стали исполнители Boogrov, Zoanoid, ScaryON и Atlaxsys.

Саундтрек вышел на следующий день после релиза «Инстинкта истребления», который стал первым из четырех сюжетных дополнений.

Ранее, 1 июня, вышла книга «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» по одноименной компьютерной игре. Она выпущена тиражом 15 тыс. экземпляров. Роман насчитывает почти 500 страниц и разделен на множество небольших главок.

21 февраля шутер от первого лица Atomic Heart возглавил рейтинг продаж на платформе Steam. Игра обошла лидировавшие раньше Counter-Strike: Global Offensive и Hogwarts Legacy.