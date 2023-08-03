На купянском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление и заняли более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери противника за сутки составили до 120 человек. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовые отряды Западной группировки войск заняли более выгодные позиции у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

«Кроме того, в лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — сказал он.

За сутки ВСУ потеряли до 120 боевиков, одну боевую бронированную машину, самоходку «Гвоздику», три автомобиля и гаубицу Д-30, заключил Конашенков.

Также российские силы отразили атаки ВСУ на донецком направлении, затем перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю около трех населенных пунктов.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении ВСУ. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки украинской армии не принесли значительных результатов.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с украинским наступлением. По его словам, Киев ожидает, что оно будет «долгим и сложным».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.