Ремонт улицы Станционной стартовал в Сыктывкаре

В Сыктывкаре (Коми) дорожники приступили к ремонту улицы Станционной. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на МКП «Дорожное хозяйство».

Подрядчиком выступает «Темп-Строй». До конца августа дорожники должны отремонтировать тротуары общей протяженностью 516 м, уложить асфальт на участке дороги протяженностью 367 м, установить бортовой камень и новое ограждение.

В настоящее время работы сконцентрированы в районе стадиона, затем перейдут на участок в районе церкви. Ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик должен был выйти на объект еще 1 июля, но начало ремонта пришлось отложить из-за плановых работ на тепловых сетях, которые специалисты не успели вовремя завершить. Тепловики еще продолжают обновление сетей, ситуация с затянувшимся ремонтом находится на контроле городских властей.