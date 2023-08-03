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МИД Индии назвал ложью информацию о нежелании расширить БРИКС

МИД Индии заявил, что страна не выступает против расширения БРИКС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются ложью, заявил 3 августа официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в ходе брифинга.

«Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», — сказал он.

Дипломат напомнил, что страны — участницы объединения обсуждают руководящие принципы стандартов и процедур для процесса расширения БРИКС на основе консенсуса.

«Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем», — добавил Багчи.

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Ранее в четверг агентство Reuters сообщило. что МИД Индии не комментирует расширение БРИКС, однако неназванный чиновник отметил, что представители страны сомневаются в этом вопросе.

Агентство Bloomberg 28 июля сообщало, что Индия и Бразилия не поддержали призыв Китая о более быстром расширении БРИКС.

После этого, 1 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС говорит о ее растущем авторитете. По его словам, всё больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе.

Саммит БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

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