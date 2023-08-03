Двое детей пострадали при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Двое детей доставлены в больницу после пожара в деревянном доме под Новосибирском. У пострадавших диагностировали отравление угарным газом.
Пожар произошел в частном двухквартирном доме в селе Ленинском утром 3 августа. По данным МЧС, огонь повредил одну квартиру и надворные постройки. Общая площадь горения составила порядка 100 кв. м, пишет «Сиб.фм». В тушении участвовали 22 человека и шесть единиц техники.
Двое детей надышались угарным газом и были госпитализированы. Женщина получила порезы ног.
В ночь на 3 августа пожар произошел в селе Олекминском в Якутии. При пожаре погибли две женщины, один мужчина госпитализирован.