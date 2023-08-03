Кроссоверы Kaiyi Kunlun поступили в продажу в России

Китайские кроссоверы Kaiyi Kunlun, ввезенные в Россию по параллельному импорту, появились в продаже в салонах дилеров. Цена на новинку начинается от 3,6 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

Дебютировавшая прошлой весной модель Kunlun поставляется в Россию с единственной силовой установкой ― с 254-сильным двухлитровым турбомотором в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Кроссовер Kunlun позиционируется как конкурент Chery Tiggo 9.

Автомобиль предлагает покупателю такие опции, как 20-дюймовые диски, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, рейлинги на крыше, цифровая приборная панель, светодиодная оптика, электрорегулировка сиденья водителя, подогрев и вентиляция передних сидений, а также панорамная крыша.

Ранее, 11 июля, китайский бренд Kaiyi поднял цены на седан E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор». Это единственная модель марки, официально представленная на российском рынке.

Согласно обновленному прайс-листу, седан Kaiyi в комплектации Luxury стоит 2 035 000 рублей вместо прежнего 1 959 000 рублей. Также подорожало исполнение Luxury +: 2 076 000 рублей вместо 1 999 000 рублей.

Kaiyi E5 вышел на российский рынок в марте 2023 года. В августе в России начнутся продажи самой бюджетной комплектации седана. Kaiyi E5 в бюджетном исполнении Comfort будет продаваться с полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с пятиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч занимает у E5 9,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.