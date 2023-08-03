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Кроссоверы Kaiyi Kunlun поступили в продажу в России

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Фото: Kaiyi Kunlun
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Китайские кроссоверы Kaiyi Kunlun, ввезенные в Россию по параллельному импорту, появились в продаже в салонах дилеров. Цена на новинку начинается от 3,6 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

Дебютировавшая прошлой весной модель Kunlun поставляется в Россию с единственной силовой установкой ― с 254-сильным двухлитровым турбомотором в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Кроссовер Kunlun позиционируется как конкурент Chery Tiggo 9.

Автомобиль предлагает покупателю такие опции, как 20-дюймовые диски, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, рейлинги на крыше, цифровая приборная панель, светодиодная оптика, электрорегулировка сиденья водителя, подогрев и вентиляция передних сидений, а также панорамная крыша.

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Ранее, 11 июля, китайский бренд Kaiyi поднял цены на седан E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор». Это единственная модель марки, официально представленная на российском рынке.

Согласно обновленному прайс-листу, седан Kaiyi в комплектации Luxury стоит 2 035 000 рублей вместо прежнего 1 959 000 рублей. Также подорожало исполнение Luxury +: 2 076 000 рублей вместо 1 999 000 рублей.

Kaiyi E5 вышел на российский рынок в марте 2023 года. В августе в России начнутся продажи самой бюджетной комплектации седана. Kaiyi E5 в бюджетном исполнении Comfort будет продаваться с полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с пятиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч занимает у E5 9,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

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