На транспортных объектах Москвы начали раздавать воду из-за жары

В Москве на транспортных объектах начали раздавать воду из-за жары. Об этом 3 августа сообщил столичный дептранс в своем Telegram.

Воду в бутылках предлагают пассажирам на автовокзалах «Саларьево», «Северные Ворота», «Центральный» и «Орехово».

«В Москве стоит жара, поэтому мы начали бесплатно раздавать питьевую воду на автовокзалах и автостанциях столицы. Продолжаем следить за температурой и, если потребуется, организуем раздачу воды и в других точках. Будьте осторожны и берегите себя», — сказал глава дептранса Максим Ликсутов.

В Москве на 3 августа прогнозировалась переменная облачность, местами кратковременный дождь и до +30 градусов.