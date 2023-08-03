«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности в Ульяновской области. В регионе ожидается аномальная жара.

Согласно прогнозам, неблагоприятные условия ожидаются с 4 по 6 августа. Воздух будет прогреваться до +30…+35 градусов. Об этом сообщает Ulpravda.ru.

На территории региона действует высокий класс пожарной опасности. До 31 августа ограничено пребывание граждан в лесах.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. С 3 по 6 августа ожидается жара с температурой выше +30 градусов. Кроме того, до 4 августа вероятны грозы и град.