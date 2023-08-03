Подозреваемого в вырубке леса на 11 млн рублей задержали в Тверской области
В Тверской области по подозрению в незаконной вырубке леса на 11 млн рублей задержали 37-летнего индивидуального предпринимателя из Осташкова. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Следствие полагает, что мужчина незаконно организовал вырубку леса вблизи поселка Жукопа. В общей было вырублено 139 сосен, 397 елей, 46 берез и 29 осин.
«В результате противоправных действий мужчины незаконно вырублено порядка 770 кубометров леса, чем государству причинен материальный ущерб на сумму более 11,8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемый задержан и заключен под стражу, пишут «Тверские ведомости».
В ходе обыска по месту жительства предпринимателя были изъяты 16 единиц транспорта для перевозки и заготовки древесины, бухгалтерскую документацию и черновые записи, имеющие отношение к противоправной деятельности.
Все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды незаконной вырубки устанавливаются.