Лазаревский район Сочи лидирует по количеству опасных пляжей

Власти Сочи назвали пляжи, которые не прошли проверки Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ежегодно инспекторы проводят техническое освидетельствование и проверку мест массового отдыха людей на водоемах.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что при проверке специалисты уделяют внимание наличию и укомплектованности пляжа спасательными постами, которые готовы оказать первую помощь пострадавшим, техническому состоянию мостков и вышек, наличию буйков, зонтиков, кабинок для переодевания, скамеек.

Выяснилось, что в Лазаревском районе проверку ГИМС не прошли 10 пляжей, в Центральном районе — три пляжа, в Адлерском районе — два пляжа.

В ведомстве отметили, что купаться на пляжах, не принятых в эксплуатацию, не рекомендуется, так как отсутствие необходимого оборудования в том числе может привести к трагическим последствиям.

31 июля сообщалось, что власти Турции закрыли пляж «Софулар» на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула после обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Водолазы ВМС обнаружили их на дне Черного моря. Тогда же восемь боеприпасов доставили на берег для последующего уничтожения. В среду все пляжи Шиле, за исключением одного, где были обнаружены снаряды, снова были открыты.