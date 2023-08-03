Тело мужчины обнаружили в реке Цне в Тамбовской области

Тело мужчины обнаружили в реке Цне на территории Моршанска (Тамбовская область). Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели потерпевшего.

Информация о происшествии на воде поступила утром 3 августа. По данным МЧС, тело мужчины извлекли на берег и передали полиции. Место происшествия не было оборудовано для купания, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, утром 3 августа тело погибшего 63-летнего мужчины извлекли из пруда Утиного в селе Ивановка в Сампурском округе.

1 августа в Бурейском районе Амурской области утонул 17-летний мальчик. Подросток находился на реке с друзьями.