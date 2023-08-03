Две большие парковки обустроят для гостей авиафестиваля на Сахалине

На Сахалине на время проведения фестиваля «Крылья Сахалина» для его гостей обустроят две большие парковки. Фестиваль будет проходить с 18 по 20 августа на аэродроме «Пушистый».

Первую парковку оборудуют практически сразу на съезде с дороги в направлении Пригородного. Она будет рассчитана на 2900 мест. Вторая на 300 мест, появится недалеко от места проведения мероприятий, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Корсаковского городского округа.

От парковок до аэродрома будет курсировать автобус. Автомобили, оставленные вдоль дороги, ГИБДД эвакуирует на штрафстоянку.

Фестиваль музыки и авиации «Крылья Сахалина – 2023» проводится в Корсаковском районе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Для гостей откроют тематические площадки, в том числе выставочную, военно-патриотическую и торгово-ярмарочную.

