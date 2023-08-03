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Режиссер Брусникина рассказала об отношении коллег к Ирине Мирошниченко

Режиссер Брусникина: коллеги очень ценили, любили и уважали Ирину Мирошниченко
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская актриса Ирина Мирошниченко никогда не хотела выпадать из жизни театра, коллеги ее очень ценили, любили и уважали. Она всегда была примером женской красоты и невероятной энергии, сообщила в разговоре с «Известиями» 3 августа режиссер Марина Брусникина.

«Много можно сказать теплых слов, потому что с Ириной Петровной Мирошниченко связан очень большой отрезок жизни. И всегда она была примером женской красоты, невероятной энергии, желания жить, работать, быть впереди, быть молодой», — сказала Брусникина.

По ее словам, Ирина Мирошниченко всегда участвовала в литературных программах «Круг чтения», наряду с молодыми читала поэзию. Всегда сама активно предлагала что-то.

«Она не хотела никогда выпадать из жизни театра. Хотела всегда быть нужной, быть рядом с молодежью. И это такой член команды, которого все любили, ценили и уважали», — подчеркнула Брусникина.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Она умерла в реанимации утром, не приходя в сознание.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию. Через день стало известно, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Источник «Известий» рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимонишина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим. В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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