Благоустройство парка «Зеленый остров» завершат в Омске до конца лета

В Омске завершают третий и последний этап благоустройства парка «Зеленый остров». Об этом сообщает администрация Советского округа города.

Одна из компаний-подрядчиков, «СибДор», завершила укладку тротуарной плитки в аллее на участке от остановки общественного транспорта до входа в парк. Осталось установить 29 скамеек и урн.

Фирма «РСИ» продолжает обновление центральной лестницы. Рабочие облицовывают ступени гранитом, устанавливают перила, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«До конца лета весь объем работ должен быть полностью завершен, включая установку малых архитектурных форм на входной группе в парк, а также обустройство пандуса на центральной лестнице», — рассказала замначальника окружного отдела архитектуры Марина Лунченко.

Третий этап благоустройства реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы выделили 55 млн рублей. В целом за три года на обновление «Зеленого острова» направили почти 300 млн рублей.