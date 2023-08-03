МИД Норвегии заявил об интересе к сохранению каналов коммуникации с РФ

Норвегия и Россия, будучи соседями, заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов коммуникации, заявила в четверг, 3 августа, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Она также выразила мнение, что политика Осло в отношении Москвы не является недружелюбной.

«В этом нет ничего удивительного, но нет оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружелюбно по отношению к России», — передает Adressa слова главы МИД Норвегии.

Таким образом Хюитфельдт прокомментировала включение Норвегии Россией в перечень недружественных стран, о котором стало известно ранее в этот день.

В июле 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что попадание в список недружественных государств влечет для таких стран понижение уровня контактов и ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.