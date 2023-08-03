Рабочий цементного завода погиб в Подмосковье

Рабочий получил смертельные травмы на цементном заводе в Коломне (Московская область). Проверку проводит главное следственное управление СКР региона.

По данным правоохранительных органов, 59-летний мужчина планировал проверить, в каком состоянии находятся крышки люка цистерны машины, которая перевозит цемент. Потерпевший забрался на верх цистерны. В этот момент крышка люка открылась из-за сильного давления. Она ударила рабочего по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следователи уже осмотрели место происшествия и провели опрос очевидца. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

23 июля в Санкт-Петербурге рабочий упал с высоты 13-го этажа во время монтажа системы вентиляции. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело.