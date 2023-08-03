Ливневую канализацию приведут в порядок в Хабаровске

В Хабаровске специалисты расчищают ливневую канализацию. Одна специализированная бригада обслуживает более 100 км сетей ливневки.

Как пишет ИА AmurMedia, самые проблемные участки — на пересечении улиц Радищева и Павла Морозова, на улицах Флегонтова, Джамбула, Ворошилова и Суворова.

По словам прораба Игоря Мищенко, все ливневки в городе находятся в рабочем состоянии. Если бы не мусор, которым они забиты, вода уходила бы намного быстрее.

Так, в ливневке по улице Радищева установлены лотки, но в них можно найти утилизированные автомобильные шины, разобранные холодильники и даже диваны. По этой причине вода переполняет системы и выходит на проезжую часть.

Ранее, 26 июля, в Москве и области из-за сильного ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. Во дворах домов вода поднялась на несколько десятков сантиметров.