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Актриса Лужина поделилась воспоминаниями о работе Мирошниченко во МХАТе

Актриса Лужина: Мирошниченко во МХАТе работала с великими артистами
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко с успехом играла во МХАТе и кино и была очень добрым, хорошим человеком. Об этом 3 августа рассказала «Известиям» ее коллега по цеху Лариса Лужина.

По словам артистки, с Мирошниченко они одно время общались достаточно близко, выступали в одних концертах.

Лужина напомнила, что Мирошниченко играла в знаменитых спектаклях во МХАТе. На сцене театра ее партнерами были великие артисты. Так, в «Соло для часов с боем» она играла с Михаилом Яншиным. По мнению Лужиной, молодые актеры не уступали в таланте признанным мэтрам.

«Там очень большие актеры играли мхатовские, я до сих пор вспоминаю», — сказала Лужина.

Она добавила, что Мирошниченко была очень активным человеком, энергичным, делала для окружающих много добра.

«Мы с ней практически одногодки, поэтому для меня это удар сильный. Я очень соболезную, что она ушла. Это потеря просто, тем более что она еще могла бы поработать и много принести радости своим и зрителям, и слушателям», — заключила Лужина.

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О смерти Ирины Мирошниченко сообщил 3 августа источник «Известий». О ее госпитализации стало известно 30 июля, в больнице врачи диагностировали пациентке грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию.

Через день, 1 августа, сообщалось, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Актрисе был 81 год.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Ее дебютом стал фильм режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Профессия — следователь», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово — свобода!» и другим.

В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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