«Мусорного» регоператора в ЕАО обвинили в ущербе на 388 млн рублей

В ЕАО Росприроднадзор будет добиваться прекращения деятельности регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом в своем Telegram-канале написала глава ведомства Светлана Родионова. Она сообщила, что ущерб, нанесенный регоператором природе, превысил 388 млн рублей. Ведомство рассчитывает, что вред будет полностью возмещен.

Как поясняет ИА EAOMedia, в 2020 году правительство автономии заключило соглашение, по которому компания «Дом-Строй» обязалась обеспечить сбор, перевозку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Временным участком размещения ТКО выбрали территорию старой свалки.

Позже были определены новые схемы накопления мусора. Однако, как выяснилось, «Дом-Строй» продолжал свозить отходы на территорию, срок аренды которой истек. По подсчетам Росприроднадзора, ущерб природе превысил 388 млн рублей.