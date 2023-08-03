Около 80 хабаровских туроператоров участвуют в проекте «Отдыхаем в крае»

В Хабаровском крае около 80 туроператоров, а также организации индустрии развлечений и гостеприимства участвуют в проекте «Отдыхаем в крае». С апреля 2022 года, когда начал реализовываться проект, туристическими услугами со скидкой по промослову «Минтур» и специальными экскурсионными предложениями воспользовались порядка 20 тыс. жителей.

В министерстве туризма края ИА AmurMedia рассказали, что с 24 по 26 августа партнеры проекта «Отдыхаем в крае» представят в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» большой фестиваль.

Мероприятия состоятся на набережной Хабаровска. Там можно будет узнать о новых туристических продуктах от партнеров проекта. Главным событием фестиваля станет запуск большого кита.

Ранее сообщалось, что в этом году Дальневосточная железная дорога запустит маршрут, который свяжет Хабаровский край с популярными местами отдыха Приморского края. Пассажиров доставят до Уссурийска, а затем они продолжат путешествие на автобусе, который будет синхронизирован с расписанием поезда.