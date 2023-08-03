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В ВТБ рассказали о программе детского дня на Garage Fest

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ВТБ подготовил творческое пространство ART.SPORT.VTB, которое будет работать в рамках фестиваля Garage Fest, сообщили в пресс-службе банка. Ожидается, что его посетят более 150 детей, для которых будет подготовлена специальная экскурсионная программа.

В ходе работы пространства детям расскажут интересные факты о дизайне и брендировании гоночных автомобилей. Ребята сами примут участие в росписи автомобиля вместе со стрит-арт художником Александром Тито. Кроме того, на фестивале будут организованы площадки для игры в настольный футбол и аэрохоккей.

«Подготовка специальных активностей для детских групп в рамках фестиваля — отличная возможность рассказать подрастающему поколению о мире гонок и спортивной индустрии, а посещение стенда ВТБ позволит объяснить, какой вклад банк вносит в развитие российского спорта, каких результатов помогает достигать отечественным клубам и спортсменам», — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

В ходе фестиваля представители банка познакомят детей с культурной концепцией пространства ART.SPORT.VTB и расскажут о социальных направлениях, которые поддерживает банк. Гости получат подарки от ВТБ и смогут сделать фотографии на память.

Визит детских групп на площадку ART.SPORT.VTB подготовлен в рамках социальных программ, реализуемых ВТБ. Часть детей — воспитанники спортивных школ, которые находятся под патронажем Департамента физкультуры и спорта Санкт-Петербурга. Еще одна детская группа курируется Благотворительным фондом помощи детям Донбасса.

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