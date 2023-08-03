Политолог объяснил нежелание Ирландии вступать в НАТО

Ирландия не желает вступать в НАТО, потому что не хочет исполнять чьи-либо команды. Об этом 3 августа «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день ирландский премьер Лео Варадкар заявил в интервью изданию Financial Times, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс.

«Ирландцы — народ практичный достаточно и разумный, который много натерпелся от своего соседства с Великобританией. Я думаю, они не хотят вступать в НАТО, чтобы не попасть под чьи-то команды. Это во-первых. Во-вторых, у Ирландии есть нерешенная проблема с Северной Ирландией. Вопрос о том, чтобы объединить эти две части острова, не исчез с повестки дня. Ирландцам выгоднее оставаться вне НАТО, чем входить в эту организацию», — сказал Светов.

В июне протестующие ворвались на консультативный форум по политике международной безопасности в Корке, выкрикивая антинатовские лозунги. Люди с плакатом «Войны НАТО, миллионы погибших» прервали выступление министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.