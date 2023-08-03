Песков заявил о полноценном участии России в саммите БРИКС

Россия примет полноценное участие в предстоящем саммите БРИКС в ЮАР. Об этом 3 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но что касается президента РФ Владимира Путина — он примет участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Сергей Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от очного участия в саммите БРИКС. Его заменит вице-президент или министр иностранных дел Индии.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. 19 июля было объявлено, что представлять Россию будет Лавров. Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи. 20 июля Песков подчеркнул, что это не помешает его полноценному участию во встрече.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.