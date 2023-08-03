Камеры в Москве начнут фиксировать езду без шлема на мотоцикле

Камеры видеофиксации в Москве начнут выявлять езду без шлема на мотоцикле. Об этом сообщается в четверг, 3 августа, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что во время ДТП шлем на 65% увеличивает шансы не повредить голову и на 37% — выжить.

«С начала года в авариях с участием мотоциклов погибло уже 13 человек», — добавили в дептрансе.

Как уточняется, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство стремится снижать показатель смертности на дорогах, поэтому совместно с ГАИ начинает использовать камеры для выявления тех, кто не использует шлем или перевозит пассажиров без него.

Технически к такой работе готовы 500 камер в столице, которые использует ЦОДД.

В начале июня ГИБДД Москвы перечислила три самых популярных нарушения правил дорожного движения за первые четыре месяца 2023 года. Самым распространенным названо превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. Тройку самых частых нарушений замыкает движение по выделенной полосе.