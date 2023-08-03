Водитель «ВАЗа» пострадал в тройном ДТП в Брянске

В Брянске в результате столкновения с иномаркой пострадал 22-летний водитель отечественной легковушки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 2 августа на улице Бежицкой. Предварительно установлено, что 41-летний водитель Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу встречному ВАЗ-2114, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. От удара Kia отбросило на припаркованный Volkswagen Touareg под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, пишет NASHBRYANSK.RU. Он получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и правого коленного сустава. Врачи назначили ему лечение и отпустили домой.

2 августа на трассе Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае столкнулись легковые автомобили Suzuki и Toyota. Погибла женщина, еще три человека получили различные травмы.